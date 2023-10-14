Bu benim son videom olabilir diyen Filistinli gencin evi bombalandı

Editör: Özlem Kıral

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 8. gününde de devam ediyor. İsrail güçleri, Kudüs Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere bombalar attı.

Öte yandan Filistinli bir gencin çektiği video gündem oldu.

Filistinli genç sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ''Bu son videom olabilir'' mesajını ilettiği anda evine bomba düştü.

Dünyaya çağrı yapan gencin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor.

Videodaki genç şunları söylüyor:

Bu video benim son videom olabilir. Söyleyeceklerim dünyaya mesajımdır. Elektriğimiz, suyumuz, yemeğimiz ve her şeyimiz kesildi ve evlerimizden çıkamıyoruz. Çünkü içeride ve dışarıda bizi öldürüyorlar kimse kalmayana kadar. Sadece bizim için veya Filistin için harekete geçmenizi istemiyoruz.

Mescid-i Aksa’ya karşı yapılanlar için harekete geçmenizi istiyoruz. Kabe ile Mescid’i Aksa arasında hiçbir fark yoktur. O halde neyi bekliyorsunuz?

Bize yemek ve para yardımı göndermenizi istemiyoruz. Harekete geçmenizi istiyoruz. Lütfen harekete geçin…