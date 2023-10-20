Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 137’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail’in yaptığı saldırılar sonucu şimdiye kadar 4 bin 137 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 137'ye yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olduğunu belirtti.

Saldırılarda yaralan Filistin sayısının ise 13 bin olduğunu kaydeden Kudra, yıkılan ev ve tesislerin enkazı altında çoğu çocuk olmak üzere 1000'den fazla kaybın bulunduğu ifade etti.

Kudra dün akşam kiliseye yönelik yapılan saldırıda ise 16 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasına neden oldu." dedi.