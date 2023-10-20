Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 137’ye yükseldi

Filisitin Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 137’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail’in yaptığı saldırılar sonucu şimdiye kadar 4 bin 137 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 137'ye yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olduğunu belirtti.

Saldırılarda yaralan Filistin sayısının ise 13 bin olduğunu kaydeden Kudra, yıkılan ev ve tesislerin enkazı altında çoğu çocuk olmak üzere 1000'den fazla kaybın bulunduğu ifade etti.

Kudra dün akşam kiliseye yönelik yapılan saldırıda ise 16 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasına neden oldu." dedi.

İlgili Haberler
İsrail, Gazze'de gece boyu 100'den fazla noktayı vurdu
İsrail, Gazze'de gece boyu 100'den fazla noktayı vurdu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Son Haberler
TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Yolcu minibüsünün yarısı yok oldu: 5 ölü, 5 yaralı Gündem
TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Yolcu minibüsünün yarısı yok oldu: 5 ölü, 5 yaralı
AUZEF vize sınavları ne zaman? 2023 AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? Gündem
AUZEF vize sınavları ne zaman? 2023 AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?
Türk F-16'ları "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı için Azerbaycan'da Dünya
Türk F-16'ları "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı için Azerbaycan'da
Alkol ve sigaraya rekor zam geliyor Ekonomi
Alkol ve sigaraya rekor zam geliyor
Cenazeler morgda karıştı Gündem
Cenazeler morgda karıştı
Ümit Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istemek ne zaman suç oldu Siyaset
Ümit Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istemek ne zaman suç oldu
Ataşehir'de 40 katlı rezidansta yangını Gündem
Ataşehir'de 40 katlı rezidansta yangını