Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 5'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 7-26 Ekim tarihlerinde öldürülenlerle ilgili istatistiki bilgilerin de yer aldığı kapsamlı bir rapor yayımlandı.

Ölenlerin farklı kategorilerde istatistiklere dahil edildiği 212 sayfalık rapora göre, söz konusu tarihler arasında 2 bin 913'ü çocuk olmak üzere 7 bin 28 kişi hayatını kaybetti.

Cinsiyet kategorisinde bu sayının dağılımı 3 bin 129 kadın ve 3 bin 899 erkek şeklinde oldu. 281 kişinin ise kimliği tespit edilemedi.

25 EKİM 756 İLE ÖLÜ SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU GÜN OLDU

Raporda, enkaz altında olanlar, hastaneye götürülmeden doğrudan defnedilenler ile hastanelerin kayıt işlemlerini tamamlamadığı kişiler yer almadı.

Kimliği tespit edilenler; isimleri, kimlik numaraları, cinsiyetleri ve yaşlarıyla birlikte raporda yer aldı.

Rapordaki istatistiklere göre ise 25 Ekim, 756 ile ölü sayısının en yüksek olduğu gün oldu. Aynı tarihte ölen çocuk sayısı ise 344 olarak kayda geçti.

Raporun yayımlanmasından kısa süre önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ile ABD'nin, Gazze'deki ölü sayılarından şüphe ettikleri yönündeki açıklamalarına karşılık ölenlerin isimlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını" söylemişti.

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