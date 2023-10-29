İsrail bombalamakla tehdit ettiği hastanenin çevresini vurdu

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, daha önce bombalama tehdidinde bulunduğu Gazze’deki Kudüs Hastanesi'nin çevresini yine yoğun şekilde hedef aldığını duyurdu.

KAYNAK: AA
İsrail bombalamakla tehdit ettiği hastanenin çevresini vurdu

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Kudüs Hastanesi’ndeki sağlık personelini, yaralıları ve hastaneye sığınan yerinden edilmiş sivilleri binayı boşaltmaya zorlamak için hastanenin çevresini sürekli ve doğrudan bombardımana tuttuğu belirtildi. Bombardımanın, hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve oluşan yoğun dumanın hastaların nefes almasını zorlaştırdığı kaydedildi.

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Açıklamada, İsrail ordusunun, hastane yönetiminin yanı sıra yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ederek hastaneye sığınan sivilleri de binayı boşaltmaları için uyardığı aktarıldı. Hastanenin kuzey kısmında üç elektrik jeneratörünün yanı sıra doğu ve kuzey kısımlarında oksijen üretim istasyonlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun ciddi bir tehlike oluşturduğu ve olası bir bombalamanın bölgede büyük yangına yol açabileceği vurgulandı.

HASTANEDE PANİK HAVASI HAKİM

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Filistin Kızılayı, ayrıca, İsrail savaş uçaklarının bombalama tehdidinde bulunduğu hastanedeki koşulları gösteren görüntüleri de basınla paylaştı. Görüntülerde, hastanenin bazı bölümlerinin camlarının kırıldığı, içeriyi yoğun duman ve toz kapladığı ve panik havasının hakim olduğu görüldü.

Filistin Kızılayı, öğle saatlerinde İsrail güçlerinin, Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan itibaren hastanenin çevresinin vurulduğunu duyurmuştu. Buna karşılık Filistin Kızılayı, hastaneyi tahliye etmeyeceklerini ve çalışmalarını sürdüreceklerini bildirmişti.

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İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDA KORKUNÇ BİLANÇO

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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