Gazze'de tamamen yıkılan konut sayısı 32 bin oldu

İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 200 bini aşkın konut bombalandı, bunlardan 32 bini tamamen yıkıldı.

KAYNAK: AA
Gazze'de tamamen yıkılan konut sayısı 32 bin oldu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de meydana gelen yıkıma ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda, 200 binden fazla konutun bombalandığını, bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirtti.

Maruf ayrıca, saldırılarda, 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını söyledi.

Ofis Başkanı Maruf, saldırılarda ayrıca 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

aa-20231029-32557101-32557095-israil-ordusunun-gazzeye-yonelik-yogun-bombardimani-devam-ediyor.jpg

aa-20231029-32557101-32557096-israil-ordusunun-gazzeye-yonelik-yogun-bombardimani-devam-ediyor.jpg

aa-20231029-32557437-32557427-israil-ordusunun-gazzeye-yonelik-yogun-bombardimani-devam-ediyor.jpg

aa-20231029-32557437-32557431-israil-ordusunun-gazzeye-yonelik-yogun-bombardimani-devam-ediyor.jpg

İlgili Haberler
Gazze’de korkunç tablo. Ölen çocuk sayısı açıklandı
Gazze'de şimdiye kadar 34 gazeteci öldürüldü
Gazze'de şimdiye kadar 34 gazeteci öldürüldü
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti
Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu
Öne Çıkanlar
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Son Haberler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Çiller ve çıban kabus olmaktan çıkıyor. Mucize ot korkulu rüyaları böyle temizliyor Şifalı Bitkiler
Çiller ve çıban kabus olmaktan çıkıyor. Mucize ot korkulu rüyaları böyle temizliyor
Şişme bottan 33 kilo uyuşturucu çıktı Gündem
Şişme bottan 33 kilo uyuşturucu çıktı
Masterchef Metin Yavuz kimdir? Masterchef Metin Yavuz kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Metin Yavuz kimdir? Masterchef Metin Yavuz kaç yaşında nereli?
Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler. Geliyor gelmekte olan Gündem
Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler. Geliyor gelmekte olan
Kazada ağır yaralanan sürücü 143 gün sonra hayatını kaybetti Yaşam
Kazada ağır yaralanan sürücü 143 gün sonra hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı'ndan tehdit gibi açıklama: İsrail kırmızı çizgileri aştı Dünya
İran Cumhurbaşkanı'ndan tehdit gibi açıklama: İsrail kırmızı çizgileri aştı