Gazze'de ölü sayısı 5 bin 87'ye yükseldi: 2 bin 55'i çocuk

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5 bin 87’ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 15 bin 273’e ulaştığını belirtti. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin 2 bin 55’inin çocuk, 1119’unun kadın, 217’sinin ise yaşlı olduğunu duyurdu.

KAYNAK: DHA
Gazze'de ölü sayısı 5 bin 87'ye yükseldi: 2 bin 55'i çocuk

İsrail'in Gazze'ye yönelik 17 gündür süren saldırılarında can kaybı 5 bini aştı.

2 BİN 55’İ ÇOCUK, 5 BİN 87 CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5 bin 87’ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 15 bin 273’e ulaştığını belirtti. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin 2 bin 55’inin çocuk, 1119’unun kadın, 217’sinin ise yaşlı olduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından son 24 saatte Gazze Şeridi’nde 320 noktaya düzenlenen yoğun hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 400 kişi hayatını kaybetti. İsrail uçakları, gece boyunca Gazze’deki yerleşim yerlerine en az 25 hava saldırısı düzenlendi.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi’nde birçok noktayı vurdu. İsrail’in bölgenin kuzeyine düzenlediği saldırılarda bir yerleşim yerini hedef alması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 30 kişi hayatını kaybetti.

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