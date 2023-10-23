MHP'den Ferdi Tayfur'lu Gazze videosu. Bahçeli 24 saat vermişti

Devlet Bahçeli'nin İsrail’e verdiği 24 saat mühletin ardından MHP'nin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur’lu Gazze videosu paylaşıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
MHP'den Ferdi Tayfur'lu Gazze videosu. Bahçeli 24 saat vermişti

Editör: Serhat AĞA

MHP Lideri Devlet Bahçeli 21 Ekim tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile İsrail-Filistin arasında süregelen savaşın bir an önce durdurulup ateşkes sağlanması gerektiğini açıklamıştı.

24 içinde İsrail’in saldırılara ve bombardımana devam etmesi durumunda ise Türkiye’nin süratle devreye girmesi gerektiğini açıklayıp Gazze'yi koruma ve kollama görevinin ecdadın Türkiye üzerine bir mirası olduğunu belirmişti.

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FERDİ TAYFUR’LU GAZZE VİDEOSU

21 Ekim tarihinde açıklanan bu mesajlardan sonra bugün MHP’nin Gazze hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başlangıcına MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Gazze hakkındaki grup toplantısından bir kesit konulduktan sonra, Ferdi Tayfur müziği eşliğinde İsrail’in bombardımanına maruz kalan Gazze’den çeşitli videolar konuldu.

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