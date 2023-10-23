İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu yaralananlar olduğu ifade edilen açıklamada, aynı mahallede bir eve düzenlenen saldırıda da ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yıkılan cami sayısının 31'e yükseldiğini duyurmuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.