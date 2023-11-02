Gazze'de saldırılardan kaçan 15 bin sivil Nasır Hastanesi'ne sığındı

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli, Nasır Hastanesi'ne sığındı.

KAYNAK: İHA
Gazze'de saldırılardan kaçan 15 bin sivil Nasır Hastanesi'ne sığındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 27 gündür sürüyor. Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, yakıt ve ilaç sıkıntısına rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin halkla ilişkiler müdürü İbrahim Fares, İsrail'in saldırılarından kaçan 15 bin kişinin hastaneye sığındığını açıkladı.

Fares, hastanedeki durumun çok kritik olduğunu, "sağlık felaketi" riski ile karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

3 binden fazla yaralının bulunduğu hastanede büyük bir yakıt krizinin yaşandığını vurgulayan Fares, bu durumun hastaların yaşamları için de büyük bir tehdit oluşturduğunu aktardı.

Fares, uluslararası topluma hasta ve yaralılar için çok geç olmadan harekete geçme çağrısında bulundu.

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