Gazze'de mülteci kampına bomba yağmıştı. Dehşet ortaya çıktı

İsrail güçlerinin Gazze’de saldırdığı Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki dehşet uydu görüntülerine yansıdı. İsrail’in bomba yağdırdığı mülteci kampındaki ölü ve yaralı sayısı henüz tam olarak bilinmiyor.

Gazze'de mülteci kampına bomba yağmıştı. Dehşet ortaya çıktı

Hamas’ın saldırıları sonrasında İsrail sistematik olarak yıllardır abluka altında olan Filistin’i hedef alırken, dün İsrail’in arka arkaya vurduğu Cibaliya Mülteci Kampı’ndan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, “Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000” ifadelerini kullandı.
Kudra, gece 03.47’de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi’nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

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Hamas tarafından yapılan açıklamada İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda en az 195 Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

SALDIRININ BOYUTU UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan dün gece İngiliz haber ajansı Reuters, uydu görüntüleme şirketi Maxar’dan aldığı görüntüleri uluslararası kamuoyu ile paylaştı. Görüntülerde Cibaliya Mülteci Kampı’nda oluşan hasar gözler önüne serildi.

31 Ekim’de yani saldırıdan kısa bir süre önce çekilen görüntülerde Cibaliya Mülteci Kampı’nda bir hasar gözükmezken, saldırıdan sonra çekilen görüntülerde ise dev boyutlu bir krater göze çarpıyor.

BİNLERCE İNSAN ÖLÜYOR

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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İsrailli yetkililer, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648’i çocuk, 2 bin 290’ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze’ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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İSRAİL ORDUSU ŞİDDETİ ARTIRIYOR

İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi’nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet Mahallesi’ne ard arda şiddetli saldırılar düzenledi.

Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.

İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.

Gazze’nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi’nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.

Filistin Kızılayı, hastanenin boşaltılması yönündeki İsrail tehditlerine karşı daha önce, yüzlerce yaralı ve hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve 14 bin kişinin güvenli bir yer olarak sığındığı önemli sağlık merkezinin kesinlikle boşaltılmayacağını ve hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

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