Gazze'de son 24 saatte 79 can kaybı

Kaynak: İHA
Gazze'de son 24 saatte 79 can kaybı
İsrail'in Gazze’ye son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 79 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede bir insanlık dramı yaşanırken, Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 6 saldırı düzenlediği ve gerçekleştirilen saldırılarda 79 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamada ise, "Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor. WFP her ay 1 milyondan fazla insana acilen ihtiyaç duyulan gıdayı sağlıyor ve çöken gıda sistemlerini yeniden çalışır duruma getirmek için çalışıyor. Ama bu okyanusta bir damla. İnsani bir ateşkese ihtiyaç var" ifadeleri kaydedildi.

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