Gazze’de yaralanan 19 Filistinli daha Mısır’a getirildi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, Filistinli yaralıların Mısır'a nakli ve Gazze'deki üçüncü ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Abdulgaffar, bugün 139’u çocuk toplam 663 üçüncü ülke vatandaşının Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girdiğini ve gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını belirtti.

TOPLAMDA 101 FİLİSTİNLİ YARALI

Refah Sınır Kapısı'ndan bugün ayrıca 19 Filistinli yaralının daha Mısır'a ulaştığını aktaran Abdulgaffar, yaralıların tedavisine başlandığını kaydetti.

Mısır Sağlık Bakanlığının 1-7 Kasım arasında yaptığı açıklamalara göre, şu ana kadar toplam 101 Filistinli yaralı ve 1738 üçüncü ülke vatandaşı Gazze Şeridi'nden Mısır’a ulaştı.