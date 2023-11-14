Gazze’deki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü ve 4 askerin ağır yaralandığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Gazze’deki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü

Ordudan yapılan açıklamada, 2 askerin Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun bölgedeki “kara operasyonlarını genişletmesinin” ardından 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 46’ya yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan sınırındaki saldırılar da dahil olmak üzere 7 Ekim’den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 365 oldu.

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