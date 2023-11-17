"Gazze'deki halk açlıkla karşı karşıya"

Merkezi Roma’da olan WFP’nin bölgeden paylaştığı yazılı açıklamada, “Çatışmanın başlangıcından bu yana Gazze’ye gerekli gıda tedarikinin sadece yüzde 10’u girebiliyor” dendi.

Aıklamanın devamında “Gazze Şeridi artık büyük bir gıda açığı ve geniş çapta açlıkla karşı karşıya. Halkın neredeyse tamamı çaresizce gıda yardımına ihtiyaç duyuyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de şunları kaydetti:

“Gazze’de yiyecek ve su tedariki neredeyse yok ve ihtiyaç duyulanın sadece çok küçük bir kısmı sınırlardan geliyor. Kışın hızla yaklaşması, güvenli olmayan aşırı kalabalık barınaklar ve temiz su eksikliği nedeniyle siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.”

Gazze’deki yakıt sıkıntısının, 130 fırının tamamında ekmek üretiminde ciddi bir duraksamaya yol açtığı belirtilen açıklamada, yakıt sorununun aynı zamanda gıda yardımı dahil olmak üzere insani yardım dağıtımı operasyonlarını da sekteye uğrattığı kaydedildi.