Gazze'deki ölü sayısı 37,164'e ulaştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını 249 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'ye yapılan 3 saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 120 kişinin yaralandığı bildirildi.

7 Ekim'den bu yana gerçekleşen saldırılarda ölenlerin sayısının 37,164'e, yaralı sayısının ise 84,832'ye yükseldiği ifade edildi.

Mısır'ın Refah kentindeki askeri operasyonlar nedeniyle Gazze'ye yardım götüren tırların giriş yapamadığı belirtildi.

AB'nin Sivil Koruma ve İnsani Yardım kurumu tarafından yapılan açıklamada, insani yardım taşıyan tırların Gazze'ye ulaşmak için Mısır'da beklediği ve AB'nin kesintisiz ve güvenli yardım erişimini desteklediği vurgulandı.