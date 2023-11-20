Gazzeli 61 hastayı taşıyan uçak Ankara'ya geldi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken hastanelerin bombalanması sonucunda tedavilerine devam edilemeyen 61 hasta ve onlara refakatçilik yapan 49 kişi uçakla Ankara’ya getirildi.

KAYNAK: AA
Gazzeli 61 hastayı taşıyan uçak Ankara'ya geldi

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M uçağı 61 hasta, 49 refakatçi ve 10 sağlık personeliyle saat 15.10'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Uçaktaki 61 hasta, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü de Gazze'den 27 hasta ve 13 refakatçi Türkiye'ye getirilmiş, hastalar Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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