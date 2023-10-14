Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a iniş yaptı

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.

KAYNAK: AA
Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Ankara'dan kalkan askeri uçakla taşınan yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılacak.

Türkiye'nin yardımlarını taşıyan üçüncü uçakla götürülen ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderilecek.

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk iki uçak dün Mısır'ın Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemeleri için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na inmişti.

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