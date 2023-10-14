Gazze'de cesetler dondurma dolaplarına konuluyor. Morglar doldu

Hamas, İsrail’e yönelik Aksa Tufanı ismiyle operasyonu başlattı. Hamas’ın harekatından sonra İsrail Gazze’ye art arda bomba yağdırıyor. Ayrıca İsrail Gazze’yi tam ablukaya aldı.

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Bölgedeki hastanelerde, acillerde ve morglarda yer kalmadı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda ise cesetlerin dondurma dolapların koyulduğu görüldü.

Şüheda Aksa Hastanesi önünde dondurma dolaplarına konan cenazeleri gösteren hastane görevlisi Ebu Ammar Yasir Ali’nin bu videosu gündem oldu.

Videoda hastane yetkilisi şöyle diyor:

Durum çok kötü, hastanelerde bu kadar sayıda cenazeyi koyacak yer yok. Artık yiyecekleri saklamak için kullanılan dolapları kullanıyoruz. Cenazeler kokmaya başladı. İsimleri bilinmeyen cenazeler bunlar, kim olduklarını bile bilemiyoruz.