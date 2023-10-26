Gazzelilerle dalga geçen İsrailli bazı sosyal medya kullanıcılar paylaştıklarıyla "Bunlarda hiç mi vicdan yok?" dedirtti

İsrailli bazı sosyal medya kullanıcıları, bombaların altında, susuz, elektriksiz yaşam mücadelesi vermeye çalışan Gazze'deki Filistinlilerle dalga geçtikleri videoları paylaşmaya devam ediyor. Bu akıma çocuğu, yetişkini dahil olan herkes izleyenlere şu soruyu sordurdu: "Bunlarda hiç mi vicdan yok?"