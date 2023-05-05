Gebelik şekeri nedir, ne yapmalı?

Gebelik sürecinde anne adaylarının değişen vücut sistemleri ile birlikte birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıkların fark edilmemesi veya dikkate alınmayarak tedavi edilmemesi anne adaylarında ve bebeklerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Anne adaylarının yükselen şekerlerinin tespit edilmemesi ani bebek ölümlerine neden olabiliyor. Uzmanlar gebelik şeker testi yapılmasının önemini vurguluyorlar.

Anne adaylarının gebe kaldıkları andan itibaren risk faktörleri artıyor. Çevreden duydukları yanlış bilgilerin stres yaratması, hormonal değişiklikler, aşırı beslenme, hareketsiz yaşamak, ileri yaş gibi faktörler anne adaylarının ve dolaylı yoldan bebeklerin hayatını riske atabiliyor. Gebelikte en sık görülen hastalıklar arasında şeker hastalığı yer alıyor. Yanlış bilinen bilgilere göre gebelikte şeker yükleme testinin bebeğe zarar vereceği düşünülüyor. Fakat şeker yükleme testi yapılması bebeğe zarar vermiyor ve hayati önem taşıyor.

GEBELİK ŞEKER TESTİ YAPTIRMAK ŞART

Oral glukoz tolerans testi ya da bilinen adıyla şeker yükleme testi hakkında dolaşan spekülasyonlar ise anne adayını stres altına alıyor. Bebek gelişimi ve sağlığı için çok önemli olan bu testin, bebeği şeker hastası yapacağı yönündeki haberlere itibar etmemeleri gerektiğini ifade eden Perinatolog Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Behram, “Gebelik sürecinde yapılan şeker testinin anneye ve bebeğe zararı yoktur. Çünkü anne adayı tarafından içilen glikozu suyun direkt bebeğin kanına geçmesi söz konusu değildir. Sonuç olarak, hekimler gerekli görürse anne adayları gebelik döneminde şeker testini yaptırmaktan hiç korkmamalıdır” diye belirtti.

ŞEKER DEĞERLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Gebelikten önce anne adayında şeker hastalığı olmamasına rağmen gebelik sürecinde kan şekerinde artışın yaşanması gebelik şekerinin oluşmasına zemin hazırlıyor. Gebelik döneminde anne adayında yükselen şeker değerleri tespit edilmediğinde ise bebekte yapısal anomaliler ve anne karnında ani bebek ölümleri yaşanabiliyor. Bu kapsamda gebeliğin 24. ve 28. haftalarında şeker yükleme testi yapılması gerektiğinin altını çizen Perinatolog Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Behram, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

GEBELİK ŞEKERİ BELİRTİLERİ

Anne adaylarında gebelik şekeri olması durumunda devamlı susuzluk hissi olması, kilo kaybı yaşaması, aşırı miktarda yemek yeme isteğinin olması, idrara çıkma miktarının çoğalması ve kendini sürekli olarak yorgun, halsiz hissetmesi gibi semptomlar ile kendini gösterdiğini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Behram, tüm gebelerde bu belirtilerin olmasının beklenmediğini dolayısıyla her ihtimale karşı oral glukoz tolerans testinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Halk arasında yayılan yanlış bilgilerin anne adaylarına bu testle ilgili yanlış kararlar verdirebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Behram, “Glikozlu su, gebenin bağırsaklarından emilerek vücuda dağılır. Bu yüzden direkt bebeğin kanına geçmesi söz konusu değildir. Glikozu suyu içtikten sonra glikozun midede geçici osmotik imbalansa neden olmasından dolayı mide boşalmasında gecikme, bulantı ve kusma görülebilir. Ancak bu gibi olumsuz etkiler test esnasında olup testten hemen sonra kaybolmaktadır. İçilen suyun içerisine bir miktar limon sıkılması bu etkilerin ortaya çıkmasını kolaylıkla engelleyebilir. Sonuç olarak, hekimler gerekli görürse anne adayları gebelik döneminde şeker testini yaptırmaktan korkmamalıdır” diye belirtti.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Gebelerin şeker testinin aksi bir durum olmadığı sürece 24 ve 28 haftaları arasında yapıldığını dile getiren Doç. Dr. Mustafa Behram, “Test için gebeye 50 gr glikozlu su içirilir. Bir saat sonra kan şekerinin 140 mg/dl üstünde çıkması halinde tanı testi olan 3 saatlik 100 gr glikozla testin yeniden yapılması gerekir. Eğer anne adayında gebelik şekeri çıkarsa bu durum bazı komplikasyonları da beraberinde getirir. Doğum sonrası bebekte hipoglisemi yani kan şekerinin düşük çıkması, kalsiyum düşüklüğü, polisitemi, hiperbiluribinemi yani sarılık görülme gibi birçok risk oluşabilir. Bebeğin kalp ve böbrek sağlığı ile ilgili sorunlar oluşabilir ve santral sinir sistemimde hastalıklar meydana gelebilir. Bu yüzden gebelik sürecinde bu testin yapılması hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.