Gebelikte fazla kilolar sorunu

Gebelik süresince anne adayları hem kendi hem de bebeğin sağlığını düşünerek fazla yemek yiyebiliyor. Ancak yenilen fazla yemekler sonucunda alınan aşırı kilo annenin ve bebeğin hayatını riske atıyor. Peki, hamilelikte alınan kilonun zararları neler? İşte ayrıntılar...

Gebelik sürecinde fazla yemek yenilebiliyor. Anne adaylarının bu süreçte kendi sağlıkları ve bebeklerinin sağlığı için bol vitaminli beslenmesi mutlak gerek bir durum. Fakat bu durumun sakıncaları var, zira anne adayı bu kez başka hastalıklarla mücadele etmek zorunda...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İhsan Atabay hamilelik sürecinde anne adaylarının neler yapması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

“ Hamilelik öncesi kilolu olan anne adayları mutlaka kilo vermeli.

O nedenle eğer gebelik öncesi vücut kitle endeksi 25 ve üzerinde ise gebeliğiniz boyunca 7-10 kilo almanız yeterli olacak. Eğer gebelik öncesi normal kilodaysanız, diğer bir ifade ile vücut kitle endeksiniz 19-25 arasında ise, gebelik boyunca 11-15 kilo almanız uygundur.



Gebelik öncesi düşük sayılabilecek bir kilodaysanız, bu da yüksek kilolu gebelik gibi tehlikeli olabilmekte. Burada düşük kilodan kasıt, vücut kitle endeksi 19 ve altı olan anne adayları olanlardır. Bu kişilerin gebelikleri boyunca 13-18 kilo alması uygundur.”

Atabay, “ Gereğinden fazla ya da az kilo alınması beraberinde riskleri getirir mi” sorusuna ise şöyle yanıt veriyor:

“ Gebelik esnasında fazla kilo alımı, hem anne hem de bebek için bazı problemlere zemin hazırlayabiliyor. Bu sorunların bir kısmı şu şekilde:

Bebeğin anne karnında normalden daha iri olması.

Prematüre doğum.

Bebeğin içinde olduğu amniyon sıvısının normalden fazlaca oluşması.

Gebelik şekeri