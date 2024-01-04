Gece bunları asla yemeyin

Birçok insan geceleri bir şeyler yemekte oldukça keyif alırlar ancak bunun çok tehlikeli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle bunları bilmek ve özellikle geceleri ve hatta uyanıp yemek çok sakıncalı. Uzmanlar, gece tüketilen besinlerin uykuya etki ettiğini ve birçok sağlık problemine yol açacağını söylüyor.

İŞTE O 4 BESİN...

Öncelikle şunu söyleyelim; uykudan en az 2-3 saat önce artık mutfağa uğramayın. Unutun gitsin...

YAĞLI YİYECEKLER

Yağlı ve ağır yiyecekler, sabah halsiz hissetmenize imkan tanır. Çünkü gece boyunca sindirim sisteminiz faaliyet halinde olacak ve yorgun düşecektir. Mideyi en çok yoran besinler yağlı yiyeceklerdir. Fast food, çerez ve peynirli yiyeceklerden aman uzak durun.

KARBONHİDRATLI YA DA ŞEKERLİ YİYECEKLER

Gece ağzınıza attığınız tatlı bir atıştırmalık bile canınızı yakacaktır emin olun. O masum tatlı kaçamağı kan şekerinizi tavan yaptıracak uykunuzu kaçıracaktır. Tatlı yerine meyve yemeyi düşünün.

KIRMIZI ET

Gece geç saatte tüketilen bir parça kırmızı et, uyku düzenini allak bullak eder. Aman ha! Uzak durun. Uykudayken bile bağırsaklarınızda gezinecektir.



BAHARATLI YİYECEKLER

Özellikle acı baharatlar yatmadan önce asla midenize girmemeli.