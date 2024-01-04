Keçiboynuzu kahvesi nelere iyi gelir

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Keçiboynuzu kahvesi nelere iyi gelir
Keçiboynuzunun çekirdeklerinin öğütülerek yapılmasıyla ortaya çıkan Keçiboynuzu kahvesi bakın nelere iyi geliyor?

Öncelikle şunu söylemekte yeri var keçi boynuzlu kahvesi kötü kolesterol savaşçısı...Peki başka yararları neler? İşte yanıtı:

Ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Harput Kahvesi olarak da biliniyor. A, B, D ve E vitamini zengini.
Keçiboynuzu çekirdeği kahvesi tam bir mide dostu. Bitkisel tedavide kullanılıyor. Sağlıklı bir ürün... İşte insana olan yararları:

En fazla kalsiyum sütte bulunuyor ancak keçiboynuzu çekirdeğinde daha faz miktarda...

İçerdiği yüksek miktarda fosfor sayesinde vücudun direncini artırıyor. Tam bir bağışıklık koruyucusu. Özellikle çocukların kullanması gerekiyor.

İçeriğindeki çinko ile oldukça zengin bir bitki.

Vücuttaki hormonları dengeliyor...

Astım hastalığına iyi geliyor.

Nefes darlığında kullanılıyor.

Akciğerleri rahatlatıyor.

Sinir hücrelerini onarıyor.
Radyasyona karşı direnci bulunuyor.

Kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor.

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