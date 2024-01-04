Zatürre otu sadece zatürreye iyi gelmiyor...

Kaynak: Haber Merkezi
Zatürre otu sadece zatürreye iyi gelmiyor...
İşte Zatürre otunun az bilinen yararları neler? İşte yanıtı...

Diğer adı Kelebek süt otu olan Zatürre otu öncelikle solunum yolu hastalıklarında şifa veriyor.
Kuzey Amerika’ya şifalı bir bitki türü. Özellikle kök kısımları, Yerli Amerikalılar tarafından yıllardır kullanılıyor...

İŞTE ZATÜRRE OTUNUN YARARLARI

İshali hafifletiyor.

Terlemeyi teşvik ediyor.

Adet kramplarını azaltıyor.

Göğüste tıkanıklığı gevşetiyor.
Solunum problemlerine yardımcı oluyor.

Lenf şişmesini azaltıyor.

Akciğerlerdeki tıkanıklığı giderebiliyor.
Öksürüğü kesiyor.

Terlemeyi önlüyor.

Adet kramplarını hafifletiyor.

Ciltteki kızarıklıklar önlüyor.

Hamilelik dönemindeki kadınların ve kalp hastalarının kullanmaması gerekiyor...

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