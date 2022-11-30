Gece çok fazla tuvalete çıkanlar hemen doktora görünün

Yetişkinler için günde 1,5 litre su tüketimi öneriliyor. Bu oran yaklaşık günde 5-6 kez tuvalet ihtiyacı anlamına geliyor. Bundan fazlası bazı hastalıkların habercisi oluyor.

Gün içerisinde sıvı tüketimine bağlı olarak birkaç defa tuvalete çıkmanın dışında sık sık idrara çıkıyorsanız, bu durum ilk etapta bir problem olarak görülmeyebilir. Peki kimler daha fazla tuvalete çıkıyor ve bunun nedenleri neye bağlı? İşte yanıtlar…

Fizyolojik ve biyolojik açıdan kadınların mesaneleri daha küçük olduğu için erkeklere göre daha sık tuvalete çıkıyor. Tabii yaş faktörü, erkekler de prostat, kadınlar da ise hormonal değişimler gibi faktörler nedeni ile idrara çıkma sıklığını artırıyor.

Genel durumların yanında geceleri sürekli uykunuzdan uyanıp sık sık idrara çıkıyorsanız bu bir sağlık sorununa işaret ediyor. İşte o sorunlar:

DİYABET OLABİLİR

Diyabet hastalığının beraberinde getirdiği bazı tetiklemeler olur. Bunlar özellikle; ağız içinde kuruluk, çok su içme, çok idrara çıkma, gibi şikayetlere neden oluyor. Diyabet hastalığında aşırı su içme durumu kişide sık sık idrara çıkılmasına neden oluyor.

KALP HASTALIKLARI

Kalp yetmezliği hastalığında da bireyler sık tuvalete çıkıyor. Kalp kanı yeterince pompalayamadığı için de vücut ve bacaklarda su depolar. Bu sıvı gece uyurken dışarı atılıyor. Bu sorunların dışında şişmiş bacaklar, nefes darlığı, halsizlik ve tükürüklü öksürük gibi belirtilere dikkat edilmeli.

SİSTİT

Sosyal yaşamı etkileyen bir enfeksiyon olan sistit, kadınlarda daha sık görülen bir enfeksiyon hastalığı olan ve çoğunlukla dış etmenlerden kaynaklı bakterilerin neden olduğu durum. Sistit, sık idrara çıkma sorununun yanında idrar yaparken yanma, göbek altında ağrı ve hastalığın ileri safalarında idrarda kanama ile kendisini gösteriyor. Hastalık kadınlarda daha çok görülüyor.