Gece yarısı çıkan yangında 3 ev küle döndü



Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Günebakan köyünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Şenpazar ve Doğanyurt ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri de destek verdi. Olayda Ahmet Öz ve Mehmet Öz’e ait üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.