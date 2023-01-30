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Sokakta kartopu keyfi yaptılar

Zonguldak'ta kar yağışının ardından sokaklar beyaza büründü. Gençler de gece yarısı sokakta kartopu oynadı. Yılın ilk karı havadan dron ile görüntülendi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 01:48
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Gece yarısı sokakta kartopu oynadılar

Sokakta kartopu keyfi yaptılar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Devrek ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.

Jandarma ekipleri kar dolayısıyla devriyelerini sıklaştırırken köy yollarını kullanan sürücüler tedbirli seyretti.

YOL TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Karın tadını ise yine gençler çıkarttı. Yeni yılın yağan ilk karı sonrası kartopu oynayan gençler gecenin ilerleyen vakitlerine rağmen oyunlarını sürdürdü.

Öte yandan beyaza bürünen manzara dron ile havadan görüntülendi. Ekipler iş makineleriyle sık sık yol temizleme çalışması yaptı. Bir taraftan temizlik çalışmaları sürerken diğer taraftan yol güvenliğinin sağlanması için denetimler sürdü. (İHA)

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