Hasan Arat apar topar Almanya'ya gitti. Flaş Nuri Şahin açıklaması

Kaynak: TRT Spor
Hasan Arat apar topar Almanya'ya gitti. Flaş Nuri Şahin açıklaması
Almanya'ya gitmek üzere havalimanına gelen Hasan Arat burada teknik direktör arayışları hakkında konuştu.

Bayern Münih-Real Madrid maçını izlemek ve bir takım görüşmeler yapmak üzere Almanya'ya giden Hasan Arat havalimanında açıklamalarda bulundu.

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Fernando Santos'un gönderilmesi sonrası devam eden teknik direktör arayışları hakkında konuşan Hasan Arat, "Beşiktaş herkesle temas eder. Santos'tan önce 20 teknik direktör ile görüştüm. O günlerde görüştüğüm çok ünlü hocalar İstanbul'a gelmek, buluşmak istiyor. Tekrar Beşiktaş'ın gündemine gelmek istiyorlar. Ara transferde bu işler zordur. Yaz döneminde gelmek isteyen çok önemli isimler var. Beşiktaş tüm alternatiflerini değerlendirecektir. Hem arkadaşlarım hem ben çalışmalar yapıyoruz. Bir değerlendirme yapacağız ve karar vereceğiz. Şu an konsantrasyonumuz Türkiye Kupası. O döneme kadar bir isim bizden beklemeyin" dedi.

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Takımın başına Nuri Şahin'i getirmek istediklerine dair çıkan iddialar hakkında konuşan Hasan Arat, "Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Bir isim telaffuz etmek doğru olmaz. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor, bunu bilin. Çok kötü bir sezon geçirmiş olmamız fark etmemeli. Kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Bu çok normal. Süreç başladı bence" ifadelerini kullandı.

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