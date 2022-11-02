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  • Kadir Doğulu'dan eşine kuğu benzetmesi. Eşler aynı dizide buluştu paylaşımların romantizmi tavan yaptı

Kadir Doğulu'dan eşine kuğu benzetmesi. Eşler aynı dizide buluştu paylaşımların romantizmi tavan yaptı

Kadir Doğulu, eşiyle birlikte oynadığı Gecenin Ucunda dizisinin setinden eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Eşinin kendi kollarına atlarken çekilmiş karesini takipçileriyle paylaşan Kadir Doğulu bu romantik paylaşımı üzerinden çok sayıda beğeni aldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 20:20
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Gecenin Ucunda dizisinde oynayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagülden romantik paylaşım geldi

Kadir Doğulu'dan eşine kuğu benzetmesi. Eşler aynı dizide buluştu paylaşımların romantizmi tavan yaptı
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Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle beğeni toplayan Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Aylar sonra ekrana eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolünde yer aldığı Gecenin Ucunda dizisiyle dönen güzel oyuncu, buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırıyor. Dizi setinin kamera arkasını takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül bu defa eşinin hesabından yapılan bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül ile görüldüğü kareye "Kuğu gibi bıraktı kendini iki gözümün çiçeği" notunu düştüğü görülürken, fotoğrafın altına yazdıkları notlarla Neslihan Atagül'ün eşini görünce kendisini onun kollarına bir anda attığını anlıyoruz.

Kadir Doğulu'nun bu sürpriz karşısında yaşadığı şaşkınlık ise paylaşımına "Bir daha habersiz atlama, ödüm koptu" şeklindeki notu düşmesinden anlıyoruz. 

Neslihan Atagül ise eşinin yaptığı bu paylaşıma "Sevgilim" notunu düştü.

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