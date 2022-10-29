Kadir Doğulu eşinin yaptığı paylaşıma kızdı

Şu sıralarda 'Gecenin Ucunda' dizisinde eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolde yer alan Neslihan Atagül, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
Şu sıralarda 'Gecenin Ucunda' dizisinde eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolde yer alan Neslihan Atagül, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
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