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Kadir Doğulu eşinin yaptığı paylaşıma kızdı

Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Araç içinde poz veren Neslihan Atagül'ün paylaşımına binlerce beğeni yağarken,, eşi Kadir Doğulu dikkat çeken bir yorum yaptı

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 13:17
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Ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşıma kocası çok kızdı

Kadir Doğulu eşinin yaptığı paylaşıma kızdı
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Şu sıralarda  'Gecenin Ucunda' dizisinde eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolde yer alan Neslihan Atagül, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Ünlü oyuncu, araç içinde verdiği havalı bir pozunu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Ünlü oyuncuya ilk yorum ise eşi Kadir Doğulu'dan geldi. Kadir Doğulu eşine "Ne olacak böyle, bu nedir. Ayıp" yorumunda bulundu.

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