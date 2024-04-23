Teleferik faciasında 25 saniye detayı. Kontrol odası görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan saat 17.28 sıralarında olumsuz hava koşullarından dolayı teleferik düştü, olay sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Facia sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye 607 arama kurtarma personeli, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirildiğini açıklamıştı.

Teleferik içinde havada mahsur kalan 174 vatandaş, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 23 saatin sonunda kurtarıldı. Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında araların CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de olduğu, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice hakkında tutuklama kararı verildi.

KONTROL ODASININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu görüntülerde olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden otomasyon amiri Serkan Yellice'nin önce yolcuların uyarılması amacıyla teleferiği durdurduğu, 25 saniye sonra ise teleferiği tekrar çalıştırdığı ve kaza yaşandıktan sonra da sistemin acil durma moduna geçtiği görüntülendi.

Görüntülerde, kabinden inen bir yolcunun kontrol odasına giderek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi uyarması üzerine Yellice'nin sistemi kapattığı, ancak cep telefonu görüşmesinin ardından, durdurma işleminden 25 saniye sonra, hiçbir kontrol yapmadan sistemi tekrar çalıştırdığı kaydedildi.

ACİL DURMA MODUNA GEÇTİ

Görüntülerde, duran teleferik sisteminin tekrar çalışıp hareket ettiği, daha sonra ise sistemin acil durma moduna geçtiği görülürken, Serkan Yellice'nin hararetli bir şekilde cep telefonuyla görüştüğü ve ekrandaki hataları karşı tarafa aktardığı kamera görüntüleri tarafından kaydedildi. Kısa süre sonra yaşanan kazadan sonra Yellice'nin odadan çıkıp koşarak uzaklaştığı güvenlik kamerasına yansıdı.