‘Geçinirken zorlanmıyorum’ diyen Rizeli 7 bin lira maaş alıyormuş ama 29 milyona ev almış

“Sokak Kedisi” isimli youtube kanalının Rize’de yaptığı sokak röportajı kafaları karıştırdı.

Rizeli bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı belediye başkanlığından beri takip ettiğini söyleyerek “Ondan bir kötülük göremedik, belediye başkanlığı döneminde konvoylarında katıldım onun la dolaştım” dedi.

Rizeli vatandaş Erdoğan’ın kendisine iş yardımı olduğunu iddia etti.

Muhabirin “Geçinirken zorlanıyor musunuz?” sorusuna “Hiç zorlanmadım” diye cevap veren Rizeli vatandaş 7,200 TL maaş alıyorum, kira vermiyorum dört tane dairem var” dedi.

Muhabirin “Bir genç sizin gibi çalışsa dört ev alabilir mi?” sorusuna “Daha dün 29 milyona bir ev daha aldım” dedi.

Muhabir şaşkınlığını gizleyemedi.