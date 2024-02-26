Geçiş garantili değil kilitli köprü. Laz’ın inadı tutunca komşularına kızıp köprüyü kilitledi

Giresun'un Piraziz ilçesinin Bozat köyü Bitene mahallesinde oturan Hurşit Gürsoy, yaklaşık 15 yıl önce evine ulaşabilmek adına Bozat Deresi üzerine kendi imkanlarıyla bir köprü yaptırdı. Ancak komşularının ve arazi sahiplerinin destek vermemesi üzerine köprüye demir kapı takarak sadece kendisi kullandı. Hurşit Gürsoy'un vefatından sonra çocukları da vasiyeti gereği hala kapıyı kilitli tutuyor.

Köprünün halen daha kilitli olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Necati Başaran, Gürsoy'un çocuklarının yaz aylarında geldiğini ve köprüyü kullanıp gittiklerini söyledi.

KARDEŞİNE BİLE KULLANDIRTMADI

Köy sakinlerinden Necati Başaran, “Yaklaşık 15 yıl kadar önce komşumuz Hurşit Gürsoy, beldenin grup yolundan Bitene mahallesindeki evine kolay ulaşım sağlamak için Bozat Deresi üzerine bir köprü yaptı. Köprüyü yapmadan önce komşusu olan yakınlarına ve arazi sahiplerinden yardım istemiş ancak kimse yardım etmemiş. O günün şartlarında 25 bin lira para harcayarak yaptırdığı köprüye de kapı yaptırarak sadece kendisi kullandı. Vefat edinceye kadar en yakın komşusu olan kardeşinin bile kullanmasına izin vermedi" diye konuştu.

ÇOCUKLARINA DA KİLİTLİ TUTMAYI VASİYET ETMİŞ

Vefatından sonra da çocuklarının kapıyı hala kilitli tuttuğunu da belirten Başaran, “Köprüyü yaptıran komşumuz Hurşit Gürsoy’u birkaç yıl önce kaybettik. Ancak hala çocukları tarafından köprü kilitli tutuluyor. Çocukları genelde İstanbul’da yaşıyor. Yazdan yaza fındık zamanında geliyorlar. Geldiklerinde kapıyı açıp kendileri kullanıyor, giderken de kapıyı kilitleyip gidiyorlar. Duyduğumuza göre babaları vasiyet etmiş ve vasiyet üzerine çocukları da kapı kilitli tutulmaya devam ediliyor. Karadeniz inadı böyle bir şey olsa gerek” dedi.