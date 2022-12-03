Korelilerin büyük iyileşme sırrı. Başparmağınıza sarıp bekleyin. Olacaklara inanamayacaksınız

Geçmeyen öksürükler bazen önerilen klasik yöntemlere de bitmiyor. İnatçı öksürük olarak da bilinen bu sağlık sorununa kesin çözüm olarak Korelilerin sarımsak yöntemi tavsiye edildi.

KORELİLERİN UYGULADIĞI SARIMSAK YÖNTEMİ: SUJOK

-Sujok sarımsak yöntemine göre bir diş sarımsak dikine ortadan ikiye bölünür

-Kesilen sarımsak uç kısımları üste bakacak biçimde baş parmağa konur

-Sarımsakları sabitlemek için tıbbi amaçlı bantlar kullanılabilirsiniz

-Kadınlar için sağ el, erkekler için ise sol el başparmağına uygulamayı yapmak önerilmektedir

-Sarılan sarımsaklar elde 8 saat kadar kalır

-Her yarım saatte bir 3-5 dakika üzerine bastırılarak ovulur

-Kısa sürede öksürüğü kestiği düşünülmektedir.

KRONİK ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, havayollarındaki akıntıları ve yabancı materyali temizlemeye yönelik, ani, patlayıcı bir nefes verme manevrasıdır.

Kronik öksürük; inatçı, üç haftadan daha uzun süren, kişileri rahatsız eden, tanı ve tedavide problem olan öksürük şikâyetidir. Yapılmış bilimsel çalışmalara göre ikinci en sık doktora başvurma yakınmasıdır. Birçok solunum yolu ve sistemik hastalığın en sık görülen bulguları arasında yer alır. Dolayısıyla bir hastalık değil, birçok hastalıkta görülen bir belirtidir. Çok sayıda farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkması nedeniyle inatçı öksürüğün üzerinde durmak gerekir.

Son yıllarda öksürük mekanizması anlaşılmaya başlanmış, tanı ve tedavisi daha başarılı hale gelmiştir.

KRONİK ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Reflü, kronik akciğer hastalıkları ilaçlar ve alerji kronik öksürüğe yol açan diğer önemli sorunlardır. Geniz akıntısı birden çok nedenden kaynaklanır. Sinüzit, alerjik ve alerjik olmayan nezle, iltihabi hastalık sonrası akıntı, sigara içimi ve çevresel irritanlara bağlı akıntı önde gelen nedenlerdir.

Yetişkinlerde ve çocuklarda farklı nedenlerden kaynaklanır. Yetişkinlerde geniz akıntısı en önemli nedendir. Çocuklarda en sık görülen neden ise astımdır.

Kronik öksürüğü olan birinde mutlaka sigara kullanımı ve hipertansiyon tedavisinde uygulanan ACE inhibitörü isimli ilaç grubunun kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır. Eğer varsa bu iki etken mutlaka kesilmelidir.