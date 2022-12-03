Öksürüğü ne keser? Karabiber çayı öksürüğe iyi gelir mi, faydaları neler?

Vatandaş kış aylarının gelişiyle çoğalan hastalıkların çaresini şifalı bitkilerde arıyor. Özellikle geçmeyen öksürükten şikâyet eden vatandaş çareyi Karabiber çayında buldu. Uzmanlar, Karabiber çayının faydalarını saymakla bitmezken soğuk algınlığı ve solunum sıkıntısı gibi semptomlara iyi geldiği öne sürüldü. Peki, Öksürüğe ne iyi gelir? Karabiber çayı öksürüğe iyi gelir mi, faydaları neler?

Piperaceae ailesinden olan ve dünya üzerinde 700’den fazla türü olduğu bilinen karabiber doğanın mucizevi baharatlarından biridir. Karabiberin kalori oranı çok yüksektir. Aynı zamanda besin değeri açısından da sağlığa pek çok açıdan olumlu katkısı vardır. Peki, Karabiber çayının ne tür fayları var?

Karabiber çayının faydalarını saymakla bitiremeyen uzmanlar, karabiber çayının antioksidan ve serbest radikalleri azalttığını; soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında da rahatlama sağladığını belirtti.

Karabiber çayının faydalarını sıralayan uzmanlar, nasıl demlenmesi gerektiği konusunda da uyardı.

KARABİBER ÇAYININ FAYDALARI NELER?

Uzmanlar, özellikle soğuk algınlığı ve solunum sıkıntısı çeken hastalara Karabiber çayının iyi gelebileceğini söylüyor. İşte Karabiber çayının faydaları..

-Sindirim, iştah, gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır.

-Menstrüasyon (regl) dönemindeki ağrıyı hafifletir.

-Karaciğer ve tükürük üretiminden safra asidi salgısını artırır.

-Midede hidroklorik asit salınımını arttırarak sindirimi kolaylaştırır.

Karabiber çayının içine katılan zencefilin %3’ünü uçucu yağlar oluşturur ve zencefil B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içerir.

Karabiber çayı hazırlarken içine katılan bir diğer baharat tarçın ise glukoz emilimini yavaşlatan, sindirim enzimlerini destekleyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tarçın, insülinin etkinliğini 20 kat arttırabilir. Kullanıldığında şeker isteğini azaltır.

Bu çayı akşam yemeğinden önce her gün içebilirsiniz ancak karabibere karşı hassasiyeti olan kişiler sınırlı tüketmeli ya da doktorlarına danışmalı.

KARABİBER ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

6 adet tane karabiber

2 adet karanfil

1 diş sarımsak

1 çubuk tarçın

1 çay kaşığı taze zencefil rendesi veya ½ çay kaşığı toz zencefil

Dilerseniz ½ çay kaşığı bal

2-3 damla limon suyu

Hepsini bir demliğe koyup 20 dakika kaynar su ile demledikten sonra içebilirsiniz.