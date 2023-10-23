Gediz'de tır otomobili biçti, 1 ölü 1 yaralı

Kaza bugün öğle saatlerinde Kütahya-Uşak kara yolu Gediz Pazaryeri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kütahya'dan Uşak istikametine gitmek olan Y.A.(28) yönetimindeki 43 PL 613 plakalı, tır belirtilen kavşağa geldiğinde, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği düşünülen M.E.U. (82) yönetimindeki 43 LN 670 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil farklı yöne savrulurken ikiye bölündü. Tır ise yaklaşık 150 metre sonra durabildi.

Savaş alanına dönen kaza mahalline vatandaşların ihbarı ile sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kazada araçtan yola fırladığı düşünülen otomobilde yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki S.U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 82 yaşındaki otomobil sürücüsü ise ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü Y.A. polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hayatını kaybeden S.U.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonucu Gediz Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol ekiplerin temizlemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.