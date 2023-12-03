GeForce Now’a dahil olan yeni oyunlar belli oldu

İnternet üzerinden oyun oynanmasını sağlayan ve bilgisayarların yüksek donanımlı olmasını gereksiz kılan GeForce Now’a dahil olan yeni oyunlar bellli oldu. Kütüphaneye dahil olan yeni oyunlar arasında en çok dikkati Call of Duty çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
GeForce Now’a dahil olan yeni oyunlar belli oldu

NVIDIA tarafından sunulan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan GeForce Now, her geçen gün büyüyen oyun kütüphanesi ile daha avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak GeForce Now kataloğuna popüler Call of Duty oyunları da dahil olmak üzere birçok yeni yapım eklendi.

Bu oyunlar arasında en dikkat çekenleri ise Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Call of Duty: Warzone oldu.

Bunlara ek olarak Last Train Home, Galactic Civilizations 4, Pillars of Eternity‘e ek olarak Laika: Aged Through Blood ve Steam World Build gibi yapımlar da oyuncuların beğenisine sunuldu. Aralık ayında daha da fazla oyun kütüphaneye eklenerek sayı giderek artacak.

GeForce Now’a yeni eklenen oyunlar şu şekilde sıralandı;

Last Train Home

Gangs of Sherwood

SteamWorld Build

Astrea: Six-Sided Oracles

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Warzone

Galactic Civilizations 4

Halls of Torment

Kona 2: Brume

Laika: Aged Through Blood

Pillars of Eternity

RESEARCH and DESTROY

Roboquest

StrangerZ

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