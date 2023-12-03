GeForce Now’a dahil olan yeni oyunlar belli oldu

NVIDIA tarafından sunulan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan GeForce Now, her geçen gün büyüyen oyun kütüphanesi ile daha avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak GeForce Now kataloğuna popüler Call of Duty oyunları da dahil olmak üzere birçok yeni yapım eklendi.
Bu oyunlar arasında en dikkat çekenleri ise Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Call of Duty: Warzone oldu.
Bunlara ek olarak Last Train Home, Galactic Civilizations 4, Pillars of Eternity‘e ek olarak Laika: Aged Through Blood ve Steam World Build gibi yapımlar da oyuncuların beğenisine sunuldu. Aralık ayında daha da fazla oyun kütüphaneye eklenerek sayı giderek artacak.
GeForce Now’a yeni eklenen oyunlar şu şekilde sıralandı;
Last Train Home
Gangs of Sherwood
SteamWorld Build
Astrea: Six-Sided Oracles
Call of Duty: Modern Warfare 3
Call of Duty: Modern Warfare 2
Call of Duty: Warzone
Galactic Civilizations 4
Halls of Torment
Kona 2: Brume
Laika: Aged Through Blood
Pillars of Eternity
RESEARCH and DESTROY
Roboquest
StrangerZ