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Davutoğlu'ndan Babacan'a ziyaret

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Babacan'ı ziyaret etti.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 22:06
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Babacan'ı ziyaret etti

Davutoğlu'ndan Babacan'a ziyaret
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Altılı Masa'nın Gelecek Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek 10. toplantısı öncesi Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a ziyarette bulundu. Babacan, Twitter hesabından Davutoğlu’nun ziyaretini, “Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın @Ahmet_Davutoglu’nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” sözleriyle duyurdu.

Davutoğlu, Altılı Masa toplantısı öncesinde; 12 Aralık’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, 13 Aralık’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 14 Aralık’ta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ve dün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etmişti.

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