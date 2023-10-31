Gelecek Partisi ve Demokrat Parti arasında ‘Hamas terör örgütü mü değil mi’ tartışması

Gelecek Partisi ve Demokrat Parti arasında ‘Hamas terör örgütü mü değil mi’ tartışması sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gelecek Partisi ve Demokrat Parti arasında ‘Hamas terör örgütü mü değil mi’ tartışması

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Hamas’ın bir gün Paris’i, İstanbul’u bombaladığını duydunuz mu? IŞİD ile asla karşılaştırılamaz. Erdoğan'la tereddütsüz aynı görüşteyim; Hamas terör örgütü değildir” sözlerini paylaştı.

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Bu paylaşımdan sonra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün Demokrat Parti Genel başkanı Gültekin Uysal’ın “Hamas’ı biz Demokrat Parti olarak bir terör örgütü olarak tanımlayamayız. Orada bir haklı mücadele var, iç içe geçmiş.” Sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak “İlay Hanım Gültekin Başkana da bir cevabınız var mı?” diye sordu.

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Ahmet Davutoğlu “Hamas terör örgütü değildir”

Davutoğlu, Karar TV’de katıldığı bir programda Hamas’ın terör örgütü olmadığını belirtti. Davutoğlu, “Hamas’ın kendi toprakları dışında hiçbir yerde bir mücadelesi yoktur. Hamas’ın bir gün Paris’i, İstanbul’u bombaladığını duydunuz mu? IŞİD ile asla karşılaştırılamaz. PKK ile Hamas’ı yan yana koymak olmaz. Erdoğan’ın ‘Hamas bir terör örgütü değildir’ sözüyle aynı görüşteyim” dedi.

Davutoğlu, “Hamas’ın sivilleri, çocukları vurmasını eleştirmek gerekmez mi?” sorusuna ise yanıt vermedi. Davutoğlu, “Ben Hamas’ı savunmuyorum Filistin’i savunuyorum” diye konuştu.

Uysal: Hamas’ı bir terör örgütü olarak tanımlayamayız

Uysal ise “Ankara Masası” programında yaptığı açıklamada Hamas’ı bir terör örgütü olarak tanımlayamayacaklarını ifade etti. Uysal, “Orada bir haklı mücadele var, iç içe geçmiş. Elbette endişemiz şudur, Filistin’in haklı davasını gölgeleyecek bir takım terör yaftası yapıştırılabilecek saldırılardan, bütün maruz kaldıkları hukuksuzluklara, maruz kaldıkları katliamlara rağmen imtina etmelerini bekleriz” dedi.

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