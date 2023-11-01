ABD’li komandolar İsrail’de. Operasyonlara katılacaklarını açıkladılar

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar devam ederken, özellikle ABD ve İran’ın hamleleri bütün dünya tarafından merak ediliyor.

REHİNE KURTARMA OPERASYONLARINA KATILACAKLAR

İran tarafı şimdiye kadar sahada sessiz kalmayı tercih etti. ABD tarafı ise İsrail’e olan desteğini açıkça dile getiriyor. Bölgeye savaş gemilerini gönderen ABD, komandolarının da rehine kurtarma operasyonlarına katılacağını açıkladı.

Milliyet’te yer alan habere göre, İsrail ordusu rehineler için sık sık ABD ile temasa geçerken, henüz savaşın başında ABD merkezli Messenger'a konuşan yetkililer, geçmiş yıllarda Amerikan ordusunun özel kuvvetleri DELTA Force ve SEAL Team'de görev yapmış bir ekibin İsrail'e gideceğini ve burada rehine kurtarma operasyonlarına katılacağını yazdı. Habere göre, emekli özel kuvvetler askerlerinin rehine operasyonuna katılması Amerikan ordusundan bağımsız bir adım olarak yorumlandı.

ABD’Lİ KOMANDOLAR İSRAİL’DE

New York Times gazetesinde yer alan haberde ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Christopher P. Maier'in açıklamalarına yer verilirken, ABD'nin kara harekatı kapsamında İsrail ile ortak çalıştığı vurgulandı.

Maier'in açıklamalarına da yer verilen haberde bakan yardımcısının 'İsrail'e birçok konuda yardım ediyoruz. İsrail'in ana görevi Amerikalı rehineler de dahil olmak üzere bu insanları kurtarmak' sözlerine yer verildi.

Açıklamalarının devamında Amerikan komandolarının İsrail'de Hamas'a karşı İsrail ordusuna yardım ettiğini kaydeden Maier, komandoların sayısını vermeyi ise reddetti ancak ABD basınına göre bu rakam birkaç düzine civarında. Maier ayrıca Hamas'ın tünellerinde İsrail ordusunun yapacağı operasyonlarla ilgili de konuştu ve 'Onlara ( İsrail askerlerine) tavsiyelerde bulunup, mümkün olduğunca yardım edeceğiz' dedi.