Gelecek Partisi'nde istifa depremi. Yüzlerce üyesi istifa edip AKP'ye katıldı

Kaynak: DHA
Gelecek Partisi'nde istifa depremi. Yüzlerce üyesi istifa edip AKP'ye katıldı
Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 1025 üye, istifa ederek AKP'ye katıldı.

Gelecek Partisi'nde il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye istifa ederek, AKP'ye katıldı. AKP'ye katılan üyelere rozetleri törenle takıldı.

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Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, "AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük.

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Bunun üzerine il ve ilçelerimizdeki partililerimizle birlikte AK Parti'ye katılma kararı aldık. Allah utandırmasın, Rabbi'm yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

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