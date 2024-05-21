Oto tamircisinin sevimli maskotu 'Paşa' fırçalanma keyfiyle gündem oldu

Kaynak: İHA
Oto tamircisinin sevimli maskotu 'Paşa' fırçalanma keyfiyle gündem oldu
Erzincan'da oto tamirciliği yapan Ömer Yıldız'ın dükkanına her gün gelen "Paşa" isimli kedi, fırçayla kaşınmanın keyfini çıkarıyor.

Erzincan'da oto tamirciliği yapan Ömer Yıldız'ın dükkanı, sevimli bir misafirle neşeleniyor. "Paşa" isimli kedi, her gün belirli saatlerde Yıldız'ın tamirhanesine gelerek, fırçayla kaşınmanın tadını çıkarıyor. Görüntülerde, Yıldız'ın dükkanına gelen Paşa, fırçayla kaşınırken yere uzanarak keyif yapıyor. Ömer Yıldız, Paşa'yı fırçayla uzun uzun kaşıyor ve kedi bu anların tadını çıkarırken oldukça memnun görünüyor.

Ömer Yıldız, kediyi fırçaladığı sırada, "Bu kedi bizim sanayimizin Paşa'sı. Her gün belli başlı saatlerde gelir, bana kendisini sevdirir, tımar ettirir, kaşırım, sonra gider." diye konuştu. Paşa'nın sevimli halleri, dükkana gelen müşterilerin de ilgisini çekiyor ve Yıldız’ın iş yerinin neşesi oluyor.

Paşa’nın fırçalanma anlarının yer aldığı video, sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı ve kullanıcıların yüzünde tatlı bir tebessüm bıraktı. Kedinin bu alışkanlığı ve Yıldız'ın ona gösterdiği ilgi, Erzincan'daki oto tamircisinin sevimli ve sıcak atmosferini gözler önüne serdi.

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