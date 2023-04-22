Gelincik otu boğmacaya iyi geliyor

Boğmacaya iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa faydası olan gelincik otunun detaylar dikkat çekti.

Gelincik otu boğmacaya iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gelinciğin faydaları dikkat çekti.

Gelincik otunun boğmacayı kesmesiyle dikkat çekti.

BOĞMACA NEDİR?

Boğmaca, akciğerler ve hava yollarında görülen yüksek bulaşıcılığa sahip bir bakteri enfeksiyonudur. Birçok insanda boğulma sesine benzer bir nefes alımının ardından şiddetli bir öksürük nöbeti ile kendini gösterir. Boğmaca aşısı geliştirilmeden önce, hastalık önemli bir çocukluk çağı enfeksiyonuydu. Günümüzde ise boğmaca sadece tüm aşı dozları tamamlanmamış çocuk ve ergenler ile bağışıklık sistemi zayıf yetişkinleri etkiler. Boğmaca, enfeksiyon geçiren birinin öksürük veya hapşırık damlacıkları vasıtasıyla yayılım gösterir. En önemli belirtileri şiddetli öksürük ve nefes darlığıdır. Erken dönemde teşhis edilirse antibiyotiklerle tedavisi mümkündür. İlerlemiş hastalıkta ise antibiyotikler işe yaramadığı için sadece belirtileri kontrol altına almak için destekleyici tedavi verilir.

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GELİNCİK NEDİR?

Yazın kırlarda yeti en ve gelincikgillere örnek olarak alınan bir çeşit çiçekli bitkidir. Çoğu kırmızı renklidir. Yaz aylarında toplanıp, gölgede temiz bir kâğıt üzerine serilerek kurutulur. İçerisinde rheadine vardır. Kokusu hoş değildir. Tadı da acıdır.

GELİNCİK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Gelincik çiçeği, güzelce yıkanıp temizlendikten sonra kullanıma hazır bir hale gelir. Börek, meze, salata ve kavurma yapımında kullanılır. Ayrıca çay olarak da tüketilebilir. Gelincik çiçeğini güvenilir aktarlardan temin edebilirsiniz.

Dilerseniz, gelincik reçeli, otlu börek ve ısırgan ve gelincik otlu kahvaltı dilimi tarifine göz atabilirsiniz.

GELİNCİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 litre kaynar suyun içerisine 1 yemek kaşığı gelincik çiçeği eklenir ve 15 dakika demlenmesi için bekletilir. Çay demlendikten sonra süzülür ve bir fincana koyulur. İsteğe göre şekerle tatlandırılarak içilir. Gelincik çiçeği çayı, günde en fazla 1 fincan içilmelidir.

Not: Gelincik otunu satın alırken çay yapımında kullanacağınızı mutlaka belirtin.

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