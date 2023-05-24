Gelinini ziyaret eden esnafı öldürdü

Bartın’ın Kozcağız beldesinde, R.K. (58), oğlu işte olduğu sırada, üst katta oturan gelini T.K.'nin (31) evine gelen esnaf Aykut Yıldız'ı (29), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. R.K. ve gelini T.K., gözaltına alındı.

Gelinini ziyaret eden esnafı öldürdü

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, olay, bugün saat 02.00 sıralarında Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi.

Beldede esnaflık yapan Aykut Yıldız, eşi işte olduğu sırada 3 çocuk annesi T.K.’nin evine gitti. Bu sırada T.K.'nin alt katta oturan kayınpederi R.K., Aykut Yıldız'ın gelinin evine girdiğini fark etti.

Üst kata çıkan R.K. ile Aykut Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.K., Aykut Yıldız’ı göğsünden bıçakladı.

Gelen sesler üzerine komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma R.K. ve gelini T.K.’yi gözaltına aldı.

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