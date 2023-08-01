Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan gelir vergisi ve MTV'ye dair yeni düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 2023 yılına ait gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ödeme süresinin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan gelir vergisi ve MTV'ye dair yeni düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borcu yapılandırma ile MTV ikinci taksit ödeme süresinin 4 Ağustos Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da, yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.

SÜRE UZATILDI

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de söz konusu güne kadar uzatıldı.

BORÇ YAPILANDIRMADA SON TARİH 3 AĞUSTOS'A UZATILDI

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada ise son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldı.

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