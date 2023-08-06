Ek MTV silmek için yapılması gerekenler belli oldu

Deprem bölgesinde yer alan vatandaşların ek MTV’den muaf tutulacağı açıklandı. Peki, deprem bölgesindeki araçların ek MTV'sini silmek için yapılması gerekenler neler?

Ek MTV silmek için yapılması gerekenler belli oldu

Bu yıl deprem dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere 2 kez ödenecek olan MTV için karar, torba yasada oylanarak yasalaştı.

Ek MTV, 2023 için uygulanan MTV kadar olacak. Ek MTV’nin ilk taksiti, ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti de kasım sonuna kadar ödenecek.

Deprem bölgesinde deprem tarihinde kayıtlı taşıtların sahipleri ile deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahipleri ve deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden kişiler ek MTV ödemeyecek.

EK MTV SİLME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adım adım aşağıdaki işlemleri tamamlayarak ek MTV silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

- İnteraktif vergi dairesine E-DEVLET şifresiyle giriniz

- İnteraktif Vergi Dairesi arama kısmına(SAĞ ÜST) GENEL AMAÇLI DİLEKÇE yaz, tıkla.

- Tüm vergi dairelerini seç. Oradan plakanın ilini seç. Plakanın bağlı olduğu vergi dairesini seç.

- xx yyyy zz plakalı aracımdan dolayı dairenizde kayıtlıyım. plakama Ek MTV tahakkuk ettirilmiştir. Deprem bölgesinde ikamet ediyor olmam nedeniyle mağdur durumdayım. Bundan dolayı EK MTV nin silinmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.

- Açılan bölüme telefon numarası yaz. Gelen şifreyi ekrana yaz, KAYDET.

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