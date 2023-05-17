Gemi alabora oldu. 23 kayıptan haber alınamıyor

Çin bandıralı balıkçı gemisi Hint Okyanusu’nda alabora oldu. Gemideki 23 kişiden haber alınamıyor.

Gemi alabora oldu. 23 kayıptan haber alınamıyor

Sayfa Editörü: Erhan Songur

CNN International’da yer alan habere göre, Malavi'nin Nsanje semtindeki Shire Nehri’nde 30'dan fazla köylüyü taşıyan bir teknenin su aygırının saldırısına uğrayarak devrilmesine neden olması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 yolcunun da kaybolduğu açıklanırken, timsah ve su aygırlarıyla dolu nehirde ölmüş olabileceklerinden dolayı endişe ettikleri belirtildi.

37 yolcudan, 13’ünün kurtulduğu, 23’ünün ise kayıp olduğu bildirilirken, 1 yaşında bir çocuğun da cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Yetkililer, yolculuğun tehlikeli olduğu bu nehirde böyle kazaların sıklıkla olduğunu belirttiler.

Köylülerin, Mozambik sınırındaki çiftliklerine gittikleri sırada kaza yaptıkları açıklandı.

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