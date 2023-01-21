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Gemi krank millerine gizlenen 55 kilo uyuşturucuyu 'Eris' buldu

İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsünün bagajında, 3 adet gemi krank miline gizlenen 45 kilo 850 gram metamfetamin ve 8 kilo 950 gram eroini narkotik köpeği 'Eris' buldu.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 20:53
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Gemi krank millerine gizlenen 55 kilo uyuşturucuyu 'Eris' buldu

Gemi krank millerine gizlenen 55 kilo uyuşturucuyu 'Eris' buldu
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(DHA)- Uyuşturucu, krank milleri kesilerek çıkarıldı. Otobüsteki İran uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Erzurum- Erzincan karayolu uygulama noktasından İran’dan Türkiye’ye giriş yapan yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği Eris, otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, 3 adet gemi krank miline tepki verdi.

Narkotik polislerinin uzun uğraşlar sonucu keserek açtıkları krank millerinin içerisinde 45 kilo 850 gram metamfetamin ve 8 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.

Polis, otobüsteki İran uyruklu Khoubehı K., Reza P., Farshad H., Abolfarz J. ve Moslem R.'yi gözaltına aldı.

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AFGANISTANDA HAVA ALINI İÇIN ÇOK MÜCADELE ETMİŞLERDİ AFGAN HAVA ALANINI KORUMAK İÇİN ACEP NİYE ?
21.01.2023 21:22
YURT DIŞI YURT İÇİ GÜMRÜKLERİNDEN DE SIZAN VARDIR ÜLKEYİ KACAK SILAH KACAK UYUSTURUCU TÜRLERİNI SOKTULAR ?  
 
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