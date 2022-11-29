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Geminin dümen kanadında ölümüne kaçış. Böyle bulundular

Nijerya'da yola çıkan bir geminin su hizasında bulunan dümen bölümünde 11 gün boyunca seyahat eden 3 mülteci, İspanya sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:47
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Geminin dümen kanadında ölümüne kaçış.İspanyol Sahil güvenlikçiler kurtardı

Geminin dümen kanadında ölümüne kaçış. Böyle bulundular
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İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya'dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen bölümünde 11 gün boyunca seyahat eden 3 mülteciyi kurtardı. Mültecilerin, susuzluk çektiği belirtilerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

17 KASIM'DA YOLA ÇIKTILAR
Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada "Sahil Güvenlik botu Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı" denildi. Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım'da Lagos'tan ayrıldığı belirtildi.

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