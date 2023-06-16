Gemlik zeytinine AB tescili

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Gemlik zeytini Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Gemlik zeytinine AB tescili

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkede siyah sofralık zeytin yetiştiriciliğiyle ünlü olan Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin, tarımda olduğu kadar sanayide de önemli rol oynuyor.

Salamura siyah zeytin, kıvırcık salamura siyah zeytin, siyah sele zeytini ve yağlı teneke sele zeytini olarak farklı şekillerde işlenen Gemlik zeytini, kalite özelliklerine göre ekstra, birinci ve ikinci olmak üzere üç sınıf olarak kategorize ediliyor.

Gemlik zeytini kuru veya ambalaj salamura suyunda, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun ambalajlarda piyasaya arz ediliyor.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Gemlik zeytini AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Böylece AB'den tescil alan ürün sayısı 12'ye ulaştı.

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2 TESCİL DAHA YOLDA

Türkiye'de 1383 coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tesciline sahip ürün varken, bunlardan 1206'sı tarım ve gıda ürünleri kapsamında bulunuyor.

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AB'den tescil alan ürünler arasında şunlar yer alıyor:

- Gaziantep baklavası

- Aydın inciri

- Malatya kayısısı

- Aydın kestanesi

- Milas zeytinyağı

- Bayramiç beyazı

- Taşköprü sarımsağı

- Giresun tombul fındığı

- Antakya künefesi

- Suruç narı

- Çağlayancerit cevizi

- Gemlik zeytini

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Milas yağlı zeytini ve Edremit zeytinyağı da AB tescili almak için ilana çıkarken, 3 aylık itiraz süreci sonunda tescil almaları bekleniyor. AB'ye tescil başvurusu yapılan 42 ürün daha bulunuyor.

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